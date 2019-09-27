فصل موظف لاستبداله بروبوت يعد "تعسفياً"

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتبر القضاء الإسباني أن فصل محاسبة في فندق في جزر الكناري "لأسباب تقنية" ليحل مكانها برنامج معلوماتي "تعسفي".

ورأت المحكمة العمالية في لاس بالماس أن "فسخ عقد موظفة في شركة سياحة عالمية تعسفي.. إثر طردها بعدما عملت موظفة مدة 13 عاماً ليحل مكانها برنامج معلوماتي أو روبوت"، وفقا لفرانس برس.

وقال القاضي إن "المكننة من خلال استخدام الروبوتات بحجة خفض الكلفة فقط يقلص من حق العمل، لزيادة حرية الشركة".

وقرر القاضي أن على الفندق "إعادة توظيف العاملة في الأيام الخمسة التي تلي الحكم" أو رفع تعويضها ليزيد عن 28 ألف يورو.

وكانت الموظفة تلقت في مارس الماضي رسالة إنهاء خدمة "لأسباب تقنية".

ويمكن استئناف الحكم الذي صدر في حق الفندق التابع لمجموعة "لوبيسا" في جزيرة الكناري الكبرى والتي تضم "أكثر من 4000 موظف" على ما جاء على موقعها الإلكتروني. وتؤكد الشركة أنها تنشط في قطاعات السياحة والبناء والعقارات والترفيه والخدمات.