عارضة مبتورة الساقين تشارك اليوم في عروض أزياء بباريس

المصدر: رويترز

لأول مرة في عاصمة الموضة في العالم ستعود الصغيرة ديزي ماي-ديميتر، التي فقدت ساقيها بعد أن اضطر الأطباء لبترها وهي رضيعة بسبب عيب خلقي منذ الولادة، إلى الممشى في عرض أزياء دار (لولو إيه جيجي) في برج إيفل اليوم الجمعة خلال أسبوع الموضة في باريس.

وبدأت البريطانية المولودة في برمنغهام، والتي تبلغ من العمر حاليا تسع سنوات، المشاركة في عروض أزياء بريطانية قبل عام، وشاركت في أسبوع الموضة للأطفال في لندن في فبراير وفي أسبوع نيويورك للموضة هذا الشهر.

وقالت ديزي على حسابها على انستغرام تحت صورة لها مع والدها ألكس أمام برج إيفل "هنا لنصنع التاريخ، هذا ما نفعله".

وتستخدم ديزي طرفين صناعيين مصنوعين من الكربون من أجل الركض ومن أجل السير على الممشى مكنتاها من القيام بشقلبة بهلوانية خلال عرض الأزياء في لندن أما في المدرسة فتستخدم نوعا آخر من الأطراف الصناعية.

وقالت لتلفزيون رويترز إنها تحب ارتداء الملابس الجميلة والتقاط صور لها.

وأضافت "يصففون شعري ويضعون المساحيق ثم أرتدي ثوبي وأثبت الساقين ثم أخرج للممشى. أحيانا لا أشعر بأي اختلاف".

وقالت إيني هيدجي بيرون، مؤسسة دار لولو إيه جيجي للأزياء: "نستعين بها مع الفتيات الأخريات. لدينا عارضة مراهقة ممتلئة الجسم. ولدينا عارضات مصابات بمتلازمة داون. ندمج كل الأطفال المختلفين".