ميغان ماركل متحجبة في جنوب أفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

خطفت دوقة ساسيكس، وزوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، الأنظار، بإطلالة بالحجاب، أثناء زيارتها مع زوجها لأول وأقدم مسجد في جنوب إفريقيا.

وارتدت ميغان ماركل، ثوبا طويلا، ووضعت الحجاب على رأسها، أثناء زيارتها للمسجد، احتراما منها لقدسية بيت الله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صور دوقة ساسيكس بالحجاب، معجبين بطلتها الجديدة.

والتقى الزوجان الملكيان، الشيخ إسماعيل لوندت وزعيم الجالية المسلمة محمد غرونوالد، ومجموعة من رجال الدين، بجنوب إفريقيا.

وتعد هذه الزيارة أول جولة رسمية للزوجين في الخارج مع ابنهما آرشي البالغ من العمر أربعة أشهر، بحسب "بي. بي. سي".