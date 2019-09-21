طفل يعثر على كنز في نهر

المصدر: دبي - البيان

عثر طفل اسكتلندي من قرية بونكل الواقعة في شمال مقاطعة لاناركشير، في نهر كالدير على مخبأ فيه مجوهرات متنوعة.

وقالت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، بأن الطفل كيمبل بوث (7 سنوات) كان يتجول مع أبيه وكلبهما على ضفة نهر كالدير عندما لمح شيئاً أصفر اللون يطفو على سطح الماء.

ويقول الطفل: «أمعنت النظر ملياً فيه وتوقعت أنه يشبه ميدالية، وهناك عثرنا على 15 أو 16 ساعة ومجوهرات ذهبية وفضية». ويضيف بأنه لا يعلم قيمتها بالضبط.

وسلم الطفل جميع القطع التي عثر عليها للشرطة. فيما يقول والده: «كانت هذه أول فكرة تخطر على باله، لأنه اعتقد بأن هذه القطع قد تعود إلى امرأة مسنة مسكينة، لذلك أراد إعادتها لمالكها الشرعي».