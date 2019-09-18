شاهد .. أسد ينتظر رجلاً في مرحاض منزله

المصدر: وكالات

تعرض رجل أمريكي لموقف صادم عندما فوجئ بأسد جبلي داخل دورة مياه منزله.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن صاحب منزل في مدينة سونورا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فوجئ بأسد جبلي يتسلل إلى دورة المياه.

وقام الرجل على الفور بإبلاغ الشرطة التي سرعان ما اكتشفت أن الأسد يفترش الأرض في الحمام.

وأظهرت مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أفراد الشرطة بالطرق كثيرا على الباب إلى أن خرج الأسد من نافذة الحمام.