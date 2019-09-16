بالفيديو.. ولادة عجل بقدم خامسة

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت ولاية لويزيانا الأمريكية، في طفرة نادرة، ولادة عجل بقدم خامسة على رأسه.

في البداية أثارت هذه الميزة، النفور منه ورغب أصحابه بذبحه في المسلخ، ولكن هذا العيب الخلقي أنقذ حياته.

أصحاب العجل، رغبوا في البداية، باستغلال هذا التشوه وبيعه بثمن غال، ولكن سرعان ما خاب أملهم، لأن الحيوان كان يحتاج لعلاج بيطري ليبقى حيا، بحسب "روسيا اليوم"

وجاءت النهاية السعيدة على أيدي - ألكسندر مات البالغ من العمر 38 عاما، وعروسه ماجين ديفيز، عائلة ريفية شابة.

أطلق الزوجان على العجل اسم إلسي، وقاما بشراء البقرة التي ولدته.

من جانبه، نصح الطبيب البيطري، الزوجين بعدم إزالة "قدم" العجل الخامسة الموجودة على رأسه، وذلك لخطورة العمل الجراحي على حياته.