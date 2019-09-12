شاهد.. أكبر سندويتش نقانق في العالم

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

في انتظار الاعتراف به رسميا من طرف موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، تم بمدينة لوهياك بإقليم "ايل إي فيلاين" شمالي فرنسا تحضير أكبر سندويتش نقانق في العالم، وذلك على هامش سباق للسيارات، بحسب موقع (clubsandwich) الفرنسي.

وقالت القناة الثالثة الفرنسية إن الرقم القياسي هو رمزي، كون منظمي الحدث لم يرغبوا في إضفاء الطابع الرسمي عليه، بالنظر إلى أن المشرفين على موسوعة غينيس طالبوا بسعر خيالي للحضور والاعتراف بالرقم القياسي الجديد للسندويتش.

وقد استعمل لتحضير السندويتش ما يقرب من 76 من النقانق كل منها بطول 50 سم، حضرت من 45 كجم من اللحوم، ولفت جميعها بخبز موضوع على ألواح بطول 35 مترا.

السندويتش العملاق لم يهدر، بل التهم بسرعة البرق من طرف 800 متطوع، من الجمهور والسائقين الذين حضروا الحدث.