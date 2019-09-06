توقف خدمة «ياهو» يُغضب المستخدمين

المصدر: رويترز

ظهرت على «تويتر» أمس، آلاف الرسائل من مستخدمي خدمات «ياهو» للبريد الإلكتروني، لتعبّر عن استيائهم من تعطل الخدمة أكثر من 6 ساعات. وذكر موقع «داونديتيكتور»، المتخصص في متابعة تعطل المواقع الإلكترونية على الإنترنت، أن المستخدمين في إسبانيا وفرنسا وألمانيا كانوا أكثر من تأثر بانقطاع الخدمة. وقال موقع «ياهو» في سلسلة من التغريدات إنه يعمل على حل المشكلة، وأضاف: «نتفهم صعوبة هذا الأمر بالنسبة إليكم، نعمل بجدية بالغة لإصلاح ذلك».

وحظي وسم «هاشتاغ» عن انقطاع خدمة «ياهو» للبريد الإلكتروني باهتمام كبير على «تويتر»، إذ أصبح من بين الوسوم الأكثر تداولاً على الموقع.

وقال مستخدم على «تويتر»: «أعتذر إن كنتم تحاولون إرسال بريد إلكتروني لي. أنا على ياهو، وهو معطل».

يذكر أن شركة «ياهو» كانت قد رفضت عرضاً من مايكروسوفت في 2008 لشرائها بقيمة 45 مليار دولار، إلا أنها قامت في العام 2017 ببيع أنشطتها الرئيسة مقابل 4.48 مليارات دولار لشركة «فرايزون كوميونكيشنز».