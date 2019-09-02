ابنة ترامب ترد على إساءة والدها بشعر الرومي

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت تيفاني ترامب، الابنة الصغرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتباساً قوياً عبر حسابها في إنستغرام ليشاهده مليون متابع، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه غفر لمساعدته الشخصية السابقة مادلين فيسترهوت ما قالته عن ابنته، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

ففي صورة بالأبيض والأسود تم تحميلها على قصتها، نشرت ترامب اقتباساً للشاعر المشرقي جلال الدين الرومي الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي، ويتحدث المقطع عن الحب الذاتي في مواجهة الشدائد.

وجاء في الأبيات التي كتبتها:

” … تفحصني كما شئت، لكنك لن تعرفني أبداً

لأني أختلف مئات المرات عما تريدني أن أكون



ضع نفسك وراء عيني لكي تراني كما أرى نفسي

لأني اخترت أن أسكن في مكان لا يمكنك رؤيته..

وكانت مادلين فيسترهوت، قد قالت تحت وقع السكر، أن ترامب لا يحب التقاط صور مع ابنته الصغيرة، البالغة من العمر 25 عاماً، لأنه يعتقد بأنها زائدة الوزن.