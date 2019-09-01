وداعاً لحشوات الأسنان

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ابتكر علماء صينيون طريقة تتيح لمينا الأسنان المتآكلة أن تنمو من جديد بشكل طبيعي، وذلك عن طريق تطبيق مادة هلامية على الأسنان، في اكتشاف من شأنه وقف تسوس الأسنان والحاجة إلى حشوات لتغليفها.

وأفاد موقع " نيوز ساينتيست" نقلاً عن العلماء في جامعة تشجيانغ الصينية إنه بعد تطبيقهم مادة هلامية تحتوي على الكالسيوم والفوسفات، العنصريين الاساسيين في المينا، على سن تم اقتلاعه موضوع في وعاء سائل مصمم لمحاكاة بيئة الفم، لاحظوا بعد مرور 48 ساعة، أن الهلام حفز نمو مينا جديد بنفس الترتيب الشديد لبلورات الكالسيوم والفوسفات كما المينا الطبيعي في السن.

غطاء المينا الجديد كانت سماكته 3 ميكرومترات، أي أرق بمقدار 400 مرة عن مينا سن غير متضرر، لكن العلماء قالوا إنه من الممكن تطبيق المادة الهلامية على السن أكثر من مرة لبناء الطبقة المطلوب إصلاحها.

ويجري التأكد الآن من أن المواد الكيميائية في الهلام آمنة، وأنه من الممكن تشكل مينا جيّد في بيئة فم طبيعية، حتى أثناء تناول الطعام والشراب.