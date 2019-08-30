3.5 ملايين تعويضاً عن 35 عاماً سجناً

المصدر: دبي - البيان

بعد قضائها 35 عاماً في السجن إثر إدانتها بجريمة قتل، اتضح أن كاثي وودس بريئة، ما دفعها إلى رفع دعوى للحصول على تعويض عمّا كابدته في الزنزانة لعقود.

وحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، نالت كاثي براءتها بفضل فحص الحمض النووي في عقب سيجارة تم العثور عليه في مسرح الجريمة.

وقالت محامية كاثي (68 عاماً)، أخيراً، إن موكلتها ستحصل على تعويض قدره 3.5 ملايين دولار، في إطار تسوية جزئية لدعوى مرفوعة بموجب الحقوق المدنية الفيدرالية. وأوضحت المحامية إليزابيث وانغ، أن موكلتها كانت مريضة في مستشفى للأمراض العقلية بولاية لويزيانا، سنة 1979، حين تم ارتكاب الجريمة.

وتكشف سجلات القضاء الأمريكي، أن كاثي هي أكثر أمريكية تعرضت للظلم بسجنها هذه الفترة الطويلة.