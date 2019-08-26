تفاصيل اعتراض شابين سيارة فتاة سعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت قائدة المركبة التي وثق مقطع فيديو اعتراض شابين لها أثناء قيادتها في أحد الشوارع داخل السعودية، تفاصيل الواقعة، وما لحق بها وبابنتها من خوف ومطالبتها بالقبض على المتورطين.

وروت المواطنة السعودية نورة أنها أثناء توجهها إلى عملها يوم الواقعة، بمرافقة ابنتها في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا شمال الرياض)، لتوصيل زبونة ضمن برنامج توصيل للمشاوير، فوجئت بأحد الشُبان المتواجدين في تجمهر للسيارات يجبرها على الوقوف بجانب الطريق.

وأضافت أن اثنين من الشباب وقفا أمام سيارتها لإجبارها على الوقوف وحاولا إنزالها وإيذاءها فأُصيبت بالخوف وانهارت بالبكاء، مؤكدةً أنهما سمحا لها بالمرور بعدما اكتشفا أن طفلتها معها وتبكي هي أيضًا من الخوف، حيث أكملت طريقها لإيصال الزبونة إلى وجهتها.

وأوضحت أن أسرتها قاطعتها بعد انتشار المقطع ووصوله إليهم وفقا لـ"سبق"، ما أثر على حالتها النفسية وأصابها بالصدمة، مبينة أنها قامت بتسليم السيارة إلى مكتب التأجير لأنها تعمل عليها وليست ملكها.

وأشارت إلى أنها لم تكن تعلم بتصوير الفيديو، وطالبت الجهات المعنية بتكثيف الجهود للقبض على الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المتداول، وتطبيق الأنظمة بحقهم.