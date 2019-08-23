فيديو.. انطلاق مركبة الفضاء " سيوز" وعلى متنها روبوت بشرى

المصدر: البيان الالكتروني

عرضت قناة يورو نيوز "فيديو" لاطلاق مركبة الفضاء سويوز إم إس-14 الروسية وعلى متنها أول روبوت بشري والذي اطلق عليه اسم "فيدور". من مركز فضائي بكازاخستان في إطار رحلة تجريبية، تهدف ألى فحص إمكانياتها الداعمة لنقل أطقم وإمدادات لحوالي 658 كيلوغراما إلى طاقم المركبة الفضائية "إكسبيديشن 60" المتواجدة حالياً في الموقع المداري.

وأشار التقرير، ألى أن الربوت " فيدور" يبلغ طوله حوالي 6 أقدام وتم تدريبه للقيام بنفس الحركات البشرية بما فيها مهارات قيادة المركبات واستخدام أدوات مختلفة عبر أيد ميكانيكية وبمساعدة مشغل بشري.

ويتوقع وصول المركبة في غضون يومين إلى محطة رسو الآلية، لتعود سويوز في السادس من سبتمبر المقبل، وتهبط في كازاخستان.

انطلاق مركبة الفضاء الروسية "سيوز" وعلى متنها روبوت بشرى



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#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/erIHVuiKOg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٣ أغسطس ٢٠١٩