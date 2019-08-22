10 أخطاء تهدد المتزوجين الجدد بالطلاق

المصدر: البيان الإلكتروني

حدد موقع شيك ناوز الإلكتروني، وفقا لـ«24.اي إي»، 10 أسباب تهدد بتدمير العلاقة الزوجية في شهورها الأولى، وطالب بالنأي عنها وتغييرها لإنقاذ هذه الشراكة الواعدة من الفشل.

وتمحورت حول تصرف الزوجين بغير الحكمة المطلوبة خلال هذه المرحلة للعبور بعلاقتهما إلى بر الأمان.

وفيما يلي أبرز 10 أخطاء يقع بها الزوجان في أول سنة تؤدي إلى انهيار العلاقة الزوجية.

1- إهمال حاجات الأسرة والواجبات

2- الشجار المستمر وعدم الاعتذار

3-عدم تنظيم الشؤون المالية

4- طلب تغيير شخصية الشريك

5- ملل البقاء طويلاً في المنزل

6- غياب الحدود بين الزوجين

7- إهمال عبارات المجاملة

8- ترك الخلافات تتراكم

9- عدم طلب المشورة

10- السرعة في الإنجاب