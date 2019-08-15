أول منسق أغانٍ يبث من الفضاء

المصدر: دبي - نهى حوا

أصبح رائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو أول منسق أغانٍ يبث من مدار الأرض، بعد أن أدى مجموعة أغانٍ من محطة الفضاء الدولية لسفينة سياحية في البحر الأبيض المتوسط.

ووفقاً لموقع «يورو نيوز» فإن لوكا الذي يعيش على متن المحطة الدولية منذ 21 يوليو، عزف بالبث الحي لسفينة سياحية في أبيزا، مفتتحاً إحدى حفلاتها.

وأفاد موقع «سينت» أن الحفل الموسيقي في أبيزا الذي افتتح داخل نادي «وورلد كلاب دوم» انطلق بصيحة عالية: «من منكم على استعداد لسماع أول منسق أغانٍ من الفضاء الخارجي».

واستخدم لوكا لوحاً إلكترونياً لتنسيق مجموعة أغانيه، واستغل بالكامل بيئة الفضاء، حيث تضعف الجاذبية في سبيل الطوفان والانقلاب رأساً على عقب، أثناء تقديم مجموعة أغانيه مشجعاً الجمهور على التصفيق.

مجموعة الأغاني كانت محدودة، لكن النادي قام ببثها مباشرة على موقع «فيسبوك». وقبل أن يبدأ بأغنيته الأولى، وجّه لوكا رسالة للجمهور قال فيها إن الموسيقي لغة عالمية، مؤكداً: «أنا لست منسق أغانٍ».