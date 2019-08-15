قصيدة على حبة دواء

المصدر: دبي - نهى حوّا

نظم شاعر البلاط البريطاني، سيمون أرميتاج، بتكليف من معهد بحوث السرطان في بريطانيا، قصيدة شعرية تم نقشها على حبة دواء بعرض 20 ملم، ضمن حملة لمساعدة المعهد في بناء مركز لاكتشاف أدوية لمكافحة السرطان.

ووفقاً لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تشكل حبة الدواء المنقوشة بأبيات شعر نسخة طبق الأصل عن حبة دواء لمكافحة السرطان.

وقال الشاعر عن القصيدة المنقوشة على حبة الدواء، بيد الفنان غراهام شورت، إنه نظم أبياته ليظهر بشكل رمزي كيف يتم تطبيق العلوم الدقيقة في مكافحة السرطان، مضيفاً: مثل العلوم، الشعر هو نشاط يدور حول التساؤل «ماذا لو؟» بنتائج متخيلة واحتمالات قائمة على التفكير الإبداعي.

الشاعر أعرب عن إعجابه أيضاً بفكرة تعاون الشعر والدواء في إنتاج علاج طبي وعاطفي، وبفكرة أن شيئاً بسيطاً للغاية قد يهدف إلى إسقاط شيء هائل ومدمر للغاية.

من جهته، يأمل معهد بحوث السرطان جمع 14 مليون جنيه إسترليني من هذا العمل للانتهاء من بناء «مركز لاكتشاف أدوية السرطان» حيث من المتوقع أن تقطن حبة الدواء المنقوشة بآيات شعرية في النهاية.