تحطم طائرة مغنية شهيرة

المصدر: وكالات

ذكرت وسائل إعلام دنماركية، الثلاثاء، أن طائرة صغيرة كانت تحمل فريق المغنية الأمريكية "بينك"، تحطمت، واشتعلت فيها النيران بالدنمارك، دون أن يتعرض أحد لسوء.

وأكدت الشرطة الدنماركية، وقوع الحادث مساء الاثنين، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت وسائل إعلام دنماركية إن بينك، التي قدمت حفلا في العاصمة النرويجية أوسلو مساء الاثنين، لم تكن على متن الرحلة.

وأوضحت الشرطة أن طائرة خاصة، على متنها 10 أشخاص، اندلعت فيها النيران لدى هبوطها في مطار آرهاوس.

وقالت السلطات إن الطائرة طارت من أوسلو، مضيفة أنه ليس بإمكانها التعليق على الظروف أو الأسباب المحتملة للتحطم، لأن التحقيق مازال جاريا.