طفلة دخلها الشهري 3 ملايين دولار تشتري منزلاً بـ 8 ملايين

اشترت طفلة كورية جنوبية تبلغ من العمر6 سنوات فقط، عقارا مكونا من 5 طوابق وبسعر وصل لـ8 ملايين دولار.

الطفلة الكورية والملقبة بـ"بورام" تعتبر من أشهر "اليوتيوبرز" في كوريا الجنوبية والتي يتابعها حوالي 30 مليون شخص على قناتها في اليوتيوب.

وذكرت صحيفة The Korea Times، أن قيمة الصفقة، أي ثمن المبنى، 9.5 مليار وون (أكثر من 8 ملايين دولار). وتبلغ مساحة الطابق الواحد للمبنى المشيد عام 1975، حوالي 258 مترا مربعا. ولم تذكر الصحيفة معلومات عن أسباب شراء هذا المنزل.

وتقود الطفلة الكورية بورام مدونتين على "يوتيوب" : "Boram Tube Vlog" وعدد مشتركيها 17 مليونا، و"Boram Tube ToyReview" وعدد مشتركيها 13.6 مليون.

وتنشر بورام على بوابتها الأولى في "يوتيوب" مدونات فيديو، وفي الثانية تستعرض الألعاب. ويبلغ الدخل الشهري للمدونة الطفلة 3.7 مليار وون (أكثر من 3 ملايين دولار).