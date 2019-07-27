أسراب الجراد تجتاح لاس فيغاس

المصدر: وكالات

اجتاحت أسراب من الجراد مناطق في ولاية لاس فيغاس الأمريكية، تزامنا مع هجرتها إلى المناطق الشمالية.

وأظهرت مقاطع مصورة بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسرابا من هذه الحشرات وهي تتجمع على أضواء اللوحات الإعلانية البراقة.

وقالت دائرة الزراعة في ولاية نيفادا إن الاجتياح النادر الحدوث، مرتبط بالشتاء والربيع الماطرين بشكل استثنائي.

وقال جيف نايت، عالم الحشرات في وزارة الزراعة الأمريكية إن الحشرات قد تثير الخوف في نفوس كثيرين، إلا أنها غير مؤذية"، موضحا "هي لا تنقل أمراضا ولا تلسع ولا تلحق أضرارا كثيرة".

ويبلغ طول الواحدة من هذه الحشرات، نحو 3.8 سنتيمترات وستغادر لاس فيغاس في غضون أسبوعين كحد أقصى.

وأوضح نايت أن الطريقة المثلى لتجنب جذب هذه الحشرات، هي استخدام الأنوار الصفراء، حيث تستهويها الأشعة فوق البنفسجية.