شاهد.. ثلوج "نهاية العالم"

المصدر: البيان الالكتروني

تباين بين شمال العالم وجنوبه، ففيما ترزخ معظم عواصم المدن الأوروبية تحت وطء موجة شديدة من الحر، نشر المكتب السياحي التابع لبلدية أوشوايا (مقاطعة باتاغونيا) في الأرجنتين، شريط فيديو يظهر منظراً طبيعياً خلاباً للجبال وهي مغطاة بالثلوج.

وتم تسجيل الفيديو داخل سيارة يوم الأحد الماضي الموافق لـ 21 من شهر يوليو الجاري، وفقاً لـ "يورونيوز".

في الواقع لا غرابة في رؤية الثلوج في هذه الفترة من السنة في الأرجنتين، إذ يعتبر هذا الوقت منتصف فصل الشتاء بالمنطقة.

وأوشوايا هي مدينة سياحية أرجنتينية، تقع على أرخبيل تييرا ديل فويغو في الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، و تلقب بـ"نهاية العالم".