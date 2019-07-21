مصور يعرض صورة رائدة لأرمسترونغ على القمر

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

عرض المصور الهاوي أندي سوندرز ، 45 عامًا من كولتشث في مقاطعة شيشاير البريطانية، صورة مذهلة لرائد الفضاء نيل أرمسترونغ على سطح القمر لم يكشف النقاب عنها في السابق، وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على غزو القمر.

ولاحظ المصور سوندرز أثناء مشاهدة لقطات من وكالة ناسا، وفقا ل "ديلي ميل" ، أن رائد الفضاء الشهير نيل أرمسترونج توقف مؤقتًا بعد هبوطه على سطح القمر، فيما الكاميرا ترصده، فأخذ بعض اللقطات القليلة المتوفرة وجمعها فوق بعضها البعض ، باستخدام تقنية تحسين الصور، مما أتاح له عرض صورة في غاية الوضوح لرائد الفضاء الشهير، وهو متوقف على سطح القمر لوهلة قصيرة.

والمعروف أن هناك عدد محدود من الصور لأرمسترونغ أثناء هبوطه على القمربسبب شعور باز ألدرين بخيبة الأمل لأنه لم يكن رائد الفضاء الأول الذي يخطو على القمر.