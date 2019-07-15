أينشتاين المصري .. أول الثانوية العامة رغم إصابته بالتوحد

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن طالب مصري من محافظة الشرقية من تحقيق إنجاز شخصي، بعد أن تمكن من التغلب على إصابته بالتوحد، وحصل على المركز الأول في مرحلة الثانوية العامة.

وحصل الطالب مروان وحيد عواد على المركز الأول بنظام الدمج، شعبة "علمي رياضة" بمجموع بلغ 405 درجات، وبنسبة نجاح 98.9%.

كما حصلت الطالبة دينا عادل السيد أحمد على المركز الأول شعبة "علمي علوم" بمجموع 398.5 درجة، بنسبة نجاح 97.17%.

وسرد والده تفاصيل معاناته مع "مروان" ورحلة علاجه منذ أن كان عمره عامين، موضحًا أنه يعاني من مرض التوحد: "وقفت جنبه وقلت هفضل معاه لآخر يوم في عمري، والحمد لله تعبت معاه كتير ومررت أنا وهو بأزمات وتعب نفسي كتير، بس النهارده يوم جني الثمار، وربنا عوضني خيرا فيه بعد حصوله على المركز الأول".

وتابع: "الحمد لله مروان السنة اللي فاتت كان من المتفوقين، وكان في المركز الثاني في امتحانات النصف الأول من ثانية ثانوي، والترم الثاني كان السابع".

واستشهد الأب بمقولة أحد الأطباء ممن تابعوا حالة "مروان"، والذي أخبره بأنه سيكون مثل العالم الكبير "أينشتاين" في يوم من الأيام، عكس ما قالته طبيبة أخرى رأت "مروان": "قالت لي مروان آخره دبلوم وتفكيره هيوقف.. لكن وقتها قلت لنفسي هوريكي إنه هيبقى في يوم من الأيام حاجة كبيرة، والحمد لله حصل"، بحسب موقع مصراوي.

من ناحيته قال "مروان" إنه يشكر الله على ما وصل إليه، وإنه لم يكن يتوقع كل ذلك التوفيق، مشيرًا إلى أن مثله في الحياة شقيقه الأكبر، الحاصل على بكالوريوس تجارة، وأنه يشكر كل المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين بمدرسته لأنهم أكثر من وقف إلى جواره ودعموه حتى حصل على المركز الأول.

من جانبها، أكدت الشبكة المصرية للتوحد أن طيف التوحد لم يكن يوما عائقا أمام التفوق وأن دمج مصابي التوحد في التعليم العام هو الذي يحقق النجاح.