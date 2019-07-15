بالفيديو.. عارضة أزياء في سنّ الـ 75 عاماً

المصدر: البيان الالكتروني

السن مجرد رقم..

عارضة الأزياء الكورية الجنوبية تشوي سون-هوا تبلغ من العمر 75 عاما، وهي من القليلات بين أترابها من النساء الطاعنات في السن، اللواتي بتن نجمات في مجال الموضة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

تقول تشوي سون- هوا: أكون سعيدة جدا عنما أقدم العروض على المنصة وأجرب أزياء جديدة، أجد هذا المجال ممتعاً، أحب شعري الأبيض، فالشعر الأبيض مقارنة بالشعر الأسود، يجعلني أبدو أكثر وقرانا وهدوءا.

المعروف أن كوريا الجنوبية تعيش أزمة ديموغرافية بفعل ازدياد معدلات شيخوخة السكان ونقص الولادات.

وقد نجحت تشوي ومشاهير آخرون في خريف العمر في استقطاب جيل شباب، مشكلين صلة وصل بين الأجيال رغم الهوة المتواجدة بينهما على السعيدين السياسي والاجتماعي.