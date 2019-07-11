شاهد .. مؤذن لم يتخلف عن الأذان طوال 40 عاماً رغم فقد بصره

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي موقع فيديو مؤثراً ظهر فيه مؤذن بأحد مساجد السليل في العاصمة السعودية الرياض، حريصاً على أداء عمله كمؤذن رغم كبر سنه وفقدانه للبصر.

ولم يتخلف المؤذن المسن عن رفع الأذان طوال 40 عامًا، بل يذهب يوميًا إلى المسجد رغم بُعد المسافة عن منزله، بحسب موقع صدى.

وظهر المؤذن خلال المقطع متكئًا على عصاه، ذاهبا إلى منزله بعد الانتهاء من الصلاة في المسجد، سيرا على قدميه، مشيرا إلى ثواب السير إلى المسجد في مغفرة الذنوب.

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