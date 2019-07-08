مزارعة هندية في سن الـ 58 تحظى بملايين المعجبين عبر يوتيوب

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تحتل ميلكوري غانغاوا البالغة من العمر 58 عاماً الموقع المفضل لدى والمشاهدين على قناة "قريتي" على موقع يوتيوب، وتكتسب القناة شهرةً متزايدة من خلال الفيديوهات الكوميدية التي تصور وقائع الحياة اليومية في قرية في ولاية تيلينغانا الهندية.

وتم استدعاء غانغاوا لتلعب دور الجدّة المحبة عبر القناة. وقد أشارت إلى أنها تستمتع بوجودها أمام الكاميرا كثيراً، وقالت: " يسمحون لي بأن أكون على طبيعتي ويتيحون لي أن أتكلم وأتفاعل على النحو الذي أراه مناسباً. وهكذا فإن العملية برمتها تكتسب المزيد من المرح. ليس لدي نص مكتوب ولا حوارات من أي نوع أقوم بتحضيرها مسبقاً".

مساحة الارتجال تلك منحت ميلكوري الفرصة بأن تبرز كممثلة محترفة، وهي تجيب حين تسألها عما إذا كانت تعلم ما الذي فعلته الفيديوهات لها:" لقد أصبحت أتمتع بشهرة كبيرة وحظيت بفرصة لقاء مشاهير وعدد من نجوم الأفلام على امتداد مسار رحلتي. ولا أمانع بالمزيد طبعاً". وقد حصلت بالفعل على دور خاص بها في أحد الأفلام.

وتحاول القناة بمساعدة الفكاهة والضحك التطرق إلى القضايا والمشكلات التي يواجهها السكان في الريف.