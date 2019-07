ولاية ألاسكا الأمريكية تسجل درجات حرارة قياسية

ذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه تم تسجيل درجات حرارة قياسية في العديد من الأماكن في جنوب ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم تسجيل رقم قياسي أمس الأول الخميس في مطار "انكوراج"، حيث قفزت درجة الحرارة إلى 2ر32 درجة، أي أعلى بكثير عن درجات الحرارة السابقة التي بلغت 4ر29 درجة، التي تم قياسها في 14 يونيو 1969 في أكبر مدينة بالولاية.

وذكرت الهيئة على تويتر "سجلت درجات الحرارة في العديد من الأماكن في جنوب ألاسكا ارتفاعا شديدا على أساس يومي".

وكانت درجة الحرارة أمس الأول الخميس الأعلى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في الولاية الواقعة أقصى شمال أمريكا في عام 1952 .

وشهد متوسط ارتفاع درجات الحرارة في ألاسكا في تموز/يوليو تراجعا إلى أقل من 20 درجة في شهر يوليو.

وكانت سلطات الأرصاد الجوية في ألاسكا قد سجلت الشهر الماضي أكثر درجات الحرارة ارتفاعا لشهر يونيو منذ بدء التسجيلات مع متوسط درجات حرارة أقل من 16 درجة.

وفي الوقت نفسه، انخفض هطول الأمطار ليصل إلى رقم قياسي منخفض.

The #4thofjuly2019 was one for the books. Several ALL-TIME high temperature records were set at official observation sites throughout Southern #Alaska. But that's not all...there were more daily temperature records set too! #AKwx #ItsHotInAlaska pic.twitter.com/GxcdUaD9ld