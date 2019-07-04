سجن طبيب وصف لمرضاه علاجاً بـ 20 مليوناً في عامين

المصدر: وكالات

حُكم على طبيب أمريكي بمدينة نيويورك بالسجن لمدة خمس سنوات، لوصفه عقاراً مسكناً لمرضاه بدون إجراء أي نوع من الفحص الجسماني.

وذكرت صحيفة " نيويورك ديلي نيوز" على الإنترنت، أن الطبيب ارنستو لوبيز الذي وصفته بأنه "الموصوم بالعار" وصف لمرضاه حوالي مليون حبة من دواء مسكن للألم، وكان يتقاضى ما يصل إلى 300 دولار نقدا في كل زيارة يصف لهم فيها هذا العقار الذي له تأثير مخدر للألم، حتى إذا كان المريض يمتلك تغطية تأمينية صحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لوبيز "67 عاما" كتب وصفات طبية من عام 2015 وحتى عام 2017 من هذه الحبوب بقيمة سوقية قدرتها السلطات بمبلغ حوالي 20 مليون دولار.

وقال المدعي العام الأمريكي جيوفري بيرمان في منهاتن إن لوبيز كان يصف لمرضاه حبوب أوكسيكودون، وهي من المواد الأفيونية، دون إجراء "فحص جسماني له معنى" ولم يظهر على مرضاه أي تحسن ما يعني أن مرضاه كانوا على الأرجح يبيعون الحبوب.

وأضاف بيرمان: " الحكم الصادر يمثل رسالة مفادها أن كل طبيب يوزع العقاقير المخدرة بغض النظر عن الاحتياجات الطبية لمرضاه ليس أكثر من تاجر مخدرات".