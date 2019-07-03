الروبوت الجراح دافنشي يظهر في منتدى دافوس الصيفي 2019

المصدر: البيان الالكتروني

لفت الروبوت الجراحي دافنشي من الجيل الرابع، الذي يظهر في أول يوليو الجاري في منتدى دافوس الصيفي لعام 2019 في داليان، انتباه المختصين.

ويمكن للروبوت الجراحي، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية، التقاط الصور لجسم المريض في الوقت الحقيقي، مما يوفر رؤية الأجزاء الجراحية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للأطباء، وحتى يمكن تكبيرها لـ 20 مرة، وفي نفس الوقت نفس، يكون الروبوت أكثر استقراراً من اليد البشرية التي تعاني من الاهتزاز، لذلك، يعد أكثر أمانا.

ويمكن للروبوت أيضاً خفض عدد الحراجين والمساعدين، حيث تحتاج العملية إلى طبيب أو طبيبين فقط للقيام بتبديل الأدوات الجراحية.