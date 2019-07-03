(فيديو) الحمير كنز مهمل.. والسبب؟

المصدر: البيان الالكتروني

يعد جبن الأتان (أنثى الحمار) أغلى جبن في العالم الآن، بحيث وصل سعر الجبن المصنوع في صربيا من حليب الحمير إلى 1000 يورو للكيلوغرام الواحد، بحسب قناة (CNEWS) الفرنسية

سبب غلاء هذا الجين كون أنثى الحمار تضر أقل من لتر واحد من الحليب يومياً، مقارنة مع البقرة التي تعطي حتى 40 لتراً يومياً.

يقول سلوبودان سيميش، رئيس المحمية الطبيعيىة في زاسافيكا: إذا كان الكل في العالم لا يرغبون ولا يستطيعون صناعة جبن الحمير، فذلك لأنه من الصعب الحصول على حليب الأتان، لكن التكنولوجيا استطاعت إيجاد حل لهذا المشكل، والتي ساعدتنا في انتاج الجبن الأقل والأغلى في العالم.