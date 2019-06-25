تسعى لتحطيم الرقم القياسي بـ 400 ساعة طهي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تسعى مليحة محمد، طاهية من مومباسا الكينية لكسر الرقم القياسي العالمي لأطول فترة في الطهي.

مليحة البالغة 36 عاماً من العمر رشحتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية لطهي 400 وصفة بدون توقف لمدة 75 ساعة ضمن حدث يقام في أغسطس المقبل.

وأقدمت مليحة وهي أم لولدين على تجربتها الأولى في جامعة مومباسا التقنية حيث طبخت 100 وصفة في 36 ساعة من دون توقف على امتداد عطلة الأسبوع.

وعلقت في هذ السياق بالقول: " لقد بدأت التمرينات في التاسعة صباحاً من يوم "الجمعة" حتى التاسعة ليلاً من يوم "السبت" وأنا واثقة بأني سأقوم بكسر الرقم القياسي. لدي فريق دعم قوي يساندني في هذه المبادرة".

وستعمد مليحة للقيام بتجربة ثانية في يوليو المقبل لطهي 200 وصفة في 54 ساعة قبل خوض السباق النهائي في أغسطس بإشراف مسؤولين من هيئة موسوعة غينيس للأرقام القياسية.