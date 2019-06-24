إزالة أمعاء مريض بطريق الخطأ

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تحقق حكومة نيو ساوث ويلز الأسترالية في إزالة أجزاء من أعضاء مريض سرطان بطريق الخطأ في مستشفى الشواطئ الشمالية الجديد في سيدني.

وحدث الخطأ وفق موقع "sbs" في المستشفى العام والخاص الأسبوع الماضي. وقد خضع المريض الذي استؤصلت بعض أمعائه السليمة، لجراحة تصحيحية في اليوم التالي.

وذكر أن مشكلات قد حدثت في نتائج فحص المريض، وقد ساهم ذلك بطريقة ما في الخطأ.

وأوضح وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد أن المستشفى أبلغ مؤسسة نيو ساوث ويلز الصحية "بالحدث الخطير" وأنه في مثل هذه الحالات، هناك عمليات تحقيق، ويجب أيضًا احترام خصوصية المريض".

وقال متحدث باسم المستشفى الذي افتتح في أكتوبر الماضي فقط، إن سبب الخطأ قيد التحقيق.