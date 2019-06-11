جهاز تقني لعلاج الصداع العنقودي

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

طوّر الباحثون جهازاً عالي التقنية بدلاً من الأدوية لعلاج الصداع العنقودي، الذي يُقال إنه أكثر إيلاماً من عملية الولادة.

ويدعى هذا الجهاز «gammaCore» وهو صغير الحجم ومحمول باليد، وسيتم تزويد المرضى به، حيث سيوفر لهم التحفيز الكهربائي الذي يمنع الألم الشديد.

وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف»، أن الأداة الذكية التي تبدو شبيهة بماكينة الحلاقة الكهربائية يمكنها أيضاً علاج الصداع النصفي، لكن سيتم طرحها في البداية لعلاج الصداع العنقودي فقط. وتعمل الكهرباء في الجهاز على إيقاف نشاط العصب المبهم للعنق الذي يطلق إشارات الألم. وتبلغ تكلفة هذا العلاج حوالي 1907 جنيهات إسترلينية سنوياً للمرضى من القطاع الخاص، ولكن سيتم توفيره مجاناً كجزء من خطة مؤسسة الصحة البريطانية على المدى الطويل.