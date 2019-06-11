وجبة فاصوليا تنقل 200 تلميذ إلى المستشفى

المصدر: د ب ا

اشتبه مسؤولو الصحة في غواتيمالا في أن وجبة فاصوليا هي السبب وراء نقل أكثر من 200 تلميذ بشكل جماعي إلى مستشفى جنوب غربي البلاد.

وقال متحدث باسم الصليب الأحمر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، إنه تم نقل 211 طفلاً إلى المستشفى وتبدو عليهم أعراض التسمم الغذائي.

ونقلت صحيفة برينسا ليبري عن مدير المدرسة قوله إن 425 طفلا من المدرسة الواقعة في مدينة لاس ديليسياس بمنطقة كويتزالتنانجو، اشتكوا من ألم بالبطن وغثيان وقيء بعد تناولهم وجبة أمس الاثنين، بيد أنه تم علاج الحالات الأكثر حدة فقط في المستشفى.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين يحققون في المصادر المحتملة لحدوث التسمم الغذائي، ومن بينها ما إذا كانت مكونات الوجبة تعرضت لمبيدات الآفات.