حظر أعواد تنظيف الأذن والماصات البلاستيكية في بريطانيا

المصدر: د ب أ

أعلن وزير البيئة البريطاني مايكل جوف اليوم الأربعاء أنه سيتم حظر أعواد تنظيف الأذن القطنية والماصات البلاستيكية في بريطانيا بدءا من أبريل 2020.

وجاء في بيان صادر عن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أن هذه الخطوة تأتي بعد "دعم شعبي ساحق لهذه الخطوة".

وقال جوف في البيان: "غالبا ما تستخدم هذه العناصر لبضع دقائق ولكن الأمر يستغرق مئات السنين لتتحلل وتنتهي في البحار والمحيطات وتؤذي الحياة البحرية الثمينة".

وذكرت الوزارة أن ما يقدر بنحو 7ر4 مليار وحدة من الماصات البلاستيكية و8ر1 عود بلاستيكي مزود بالقطن لتنظيف الأذن تستخدم سنويا في إنجلترا.

وفي وقت سابق من هذا العام ، أطلقت الحكومة البريطانية أيضا عملية تشاور بشأن فرض ضريبة على العبوات البلاستيكية التي لا تحتوي على مواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 30% على الأقل بدءا من أبريل 2022 ، وفقا للبيان.