رحيل المعماري الشهير آي. إم. بي مصمم متحف اللوفر

المصدر: رويترز

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس أن المعماري الأمريكي آي.إم. بي، الذي جعلته تصميماته الحديثة ومشروعاته البارزة واحداً من أشهر المعماريين وأكثرهم إنتاجا في القرن العشرين، توفي عن 102 عاما.

وقال ابنه تشين تشونج بي للصحيفة إنه توفي ليل الخميس.

ومن ضمن مشروعات المعماري الشهير ترميم وتجديد متحف اللوفر في باريس، والذي أثار جدلا والصالة الفخرية لمشاهير موسيقى الروك أند رول في كليفلاند.

وغادر إيوه مينغ بي، وهو ابن مصرفي بارز في الصين، وطنه العام 1935 وانتقل إلى الولايات المتحدة، حيث درس الهندسة المعمارية في معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا وجامعة هارفارد.

وبعد أن عمل في التدريس وفي الحكومة الأمريكية، انتقل للعمل لصالح أحد المطورين العقاريين في نيويورك العام 1948 قبل أن يؤسس شركته الخاصة العام 1955.

وتظهر المتاحف والمباني البلدية والفنادق والمدارس والبنايات الأخرى التي قام المعماري الشهير ببنائها الهندسة الدقيقة وفنانا تجريديا يراعي الضوء في كل التفاصيل. وجمع في أعماله بين الحجارة والصلب والزجاج كما هو الحال في مشروع اللوفر، وكان يميل كذلك إلى دمج الأهرامات الزجاجية في مشاريعه.

وتجديد متحف اللوفر، الذي تعود أجزاء منه إلى القرن الثاني عشر، هو أكثر مشروعات بي إثارة للجدل بدءا من حقيقة أنه ليس فرنسيا. وبعد اختياره من قبل الرئيس فرانسوا ميتران للمهمة وسط سرية كبيرة، بدأ بي بدراسة استمرت أربعة أشهر للمتحف وللتاريخ الفرنسي.

وصمم هرما زجاجيا إطاراته من الصلب وارتفاعه 21 مترا ليكون بمثابة مدخل فخم ومهيب للمتحف إلى جانب ثلاثة أهرامات أصغر قريبا منه. وجاء تصميم الهرم متناقضا بشدة مع أسلوب البناء الفرنسي الكلاسيكي في المتحف وهو ما أثار غضب كثير من الفرنسيين.

ووصفت صحيفة فرنسية أهرام بي بأنها "محلقة بديزني لاند" في حين قالت جماعة بيئية إنها تنتمي للصحراء.

وحصل بي على الجنسية الأمريكية العام 1955. وتزوج من إيلين لو منذ العام 1942 وحتى وفاتها العام 2014 وله منها أربعة أبناء سار اثنان منهما على خطاه وأصبحا مهندسين معماريين.