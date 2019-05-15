شاحنة تصطدم بطائرة ميركل والسبب .. سيلفي

المصدر: البيان الإلكتروني

حماس إحدى المعجبات بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تسبب في اصطدام شاحنتها بطائرة المستشارة بمطار دورتموند، وهو ما أجبر ميركل على ركوب طائرة أخرى عند عودتها إلى برلين.

فبينما كانت إحدى العاملات في مطار دورتموند تقود شاحنة لنقل الأمتعة والحقائب، رأت طائرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وافقة في درج المطار، وهو ما جعلها تقفز من الشاحنة مسرعة وتتجه لالتقاط صورة سيلفي مع طائرة ميركل، ونسيت أن ترفع مكابح الشاحنة، التي تحركت ببطء إلى مقدمة طائرة المستشارة واصطدمت بها، بحسب دويتشه فيله.

ونشرت صحيفة "شبيغل" الألمانية، عبر موقعها الالكتروني وعلى تويتر، صورة لاصطدام الشاحنة بالطائرة، وهي من طراز "غلوبال 5000". وأضافت الصحيفة أن "المعجبة عاملة بالمطار".