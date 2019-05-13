"الجنبية".. رمز شرف اليمنيين

المصدر: البيان الالكتروني

الجنبية هي نوع من أنواع الخناجر العربية، وهي رمز الشرف للرجال اليمنيين.

يقول يايا محمد سارية، وكان بحوزته جنبية تصل قيمتها إلى آلاف الدولارات "في أوروبا، يولي الناس أهمية كبيرة لرابطة العنق أو البذلة التي ترتديها. أما في اليمن، فيقيم العامة الرجال بقيمة الجنبية التي يحملونها".

كلمة "جنبية"، هي اسم مشتق من الكلمة العربية "جانب"، لأن الخنجر يحمل عادة في جانب حزام الخصر.

تتميز الجنبية اليمنية عموماً بشكل منحني وسلاح ذي حدين، ويتم حفظ الشفرة الفولاذية في غلاف، مصنوع من الخشب المغطى بالمعدن أو القماش، ويزين بالزخارف المختلفة والمتنوعة التي تظهر جماله وقيمته.

يعتبر مقبض الجنبية واحداً من أهم أجزئها، في الماضي جرت العادة أن تصنع مقابض أفضل الجنبيات من قرون وحيد القرن، ولكن نظرا لوجود سياسات جديدة لحماية وحيد القرن وحظر الاتجار بقرونه قانونيا، يستخدم أغلب الحرفيين الآن قرون الثور أو عظام الحيوانات الأخرى لصنع مقابض الجنبيات.

تكون الجنبية حاضرة، بحسب "CGTN"، في المناسبات التقليدية وفي فقرات الرقص بشكل عام. ولا تزال الجنبية تستخدم كذلك كنوع من الأسلحة رغم أنها تحمل مغزى ثقافيا في معظم الأحيان.

في اليمن، لا يمكن للرجال استخدام الجنبية أو سحبها من غلافها إلا عند الضرورة القصوى، وإن حملها في دول أخرى قد يضع حاملها في مشكلة قانونية.