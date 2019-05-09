فصل مذيع شبّه مولود الأمير هاري بالقرد

المصدر: رويترز

فصلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أحد مذيعيها بعدما نشر صورة على تويتر لقرد يرتدي ملابس وعليها تعليق "الطفل الملكي يغادر المستشفى".

ووضعت ميغان، زوجة الأمير هاري، مولودها في الساعات الأولى من يوم الاثنين، وهو ذكر أطلق عليه الزوجان اسم آرتشي. وأصبح الطفل الملكي أول طفل مختلط عرقيا يتمتع بمكانة بارزة في تاريخ الملكية البريطانية الحديث.

وكتب المذيع داني بيكر الذي يعمل في إذاعة (بي.بي.سي 5 لايف) على تويتر "فصلت للتو من العمل". وقالت (بي.بي.سي) في تغريدة إن ما نشره بيكر هو خطأ فادح في التقدير "يخالف القيم التي تهدف المحطة إلى تبنيها".

وأضافت هيئة الإذاعة البريطانية "داني مذيع عبقري لكنه لن يقدم بعد الآن برنامجه الأسبوعي معنا".

وتعرضت ميغان، ووالدتها أمريكية من أصل أفريقي ووالدها أبيض، من قبل لتعليقات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.