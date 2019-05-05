بالفيديو.. الفرس العربية "جيني" ملكة في فرانكفورت

المصدر: البيان الالكتروني

أصبحت الفرس العربية "جيني" من أشهر سكان منطقة فيخينهايم بمدينة فرانكفورت لقدرتها على التجول اليومي بشوارع المدينو منفردا دون أن تضل طريقها.

ويقوم فيرنر فايشيدل؛ مالك الفرس، بفتح أبواب اصطبله لخروج جيني كل صباح لتبدأ جولتها اليومية بشوارع المدينة وسط المارة والسيارات وخطوط السكك الحديدية.

ويقول فايشيدل إن جيني (22 عاماً) تثق في البشر وتعرف جميع سكان المنطقة، كما أنها تعرف مناطق نمو الحشائش الجيدة التي تتوقف لأكل بعضها خلال نزهتها اليومية.

كذلك أصبحت جيني مألوفة لدى السكان حتى إن سائقي المواصلات ينتبهون لتهدئة سرعتهم أثناء مرورها، بحسب يورونيوز.

ويزود فايشيدل جيني بلوحة مكتوب عليها اسمها ولتأكيد أنها لم تهرب من مالكها.