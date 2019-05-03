روبيان بالكوكايين في أنهار بريطانيا!

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت دراسة علمية أجرها علماء في بريطانيا عن وجود آثار لمادة الكوكايين في الروبيان الذي يعيش في أنهار بمقاطعة سافوك.

وفحص العلماء في جامعة كينغز كوليدج في لندن، بالتعاون مع جامعة سافوك، 15 موقعاً مختلفاً في أنهار سافوك، وعثر العلماء على مادة الكوكايين في الروبيان، وذلك في جميع العينات التي تم اختبارها، فضلاً عن مواد مخدرة أخرى مثل الكتامين.

ووصف الباحثون النتيجة بأنها "مفاجئة"، وقال البروفيسور نيك بوري، من جامعة سافوك: "هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث حول ما إذا كان هذا الكوكايين منتشراً فقط في الروبيان الموجود في سافوك، أم على نطاق أوسع في بريطانيا وخارجها".

وأضاف بوري: "لقد جذبت قضية الصحة البيئية الكثير من الاهتمام في الفترة الأخيرة بسبب التحديات المرتبطة بتغير المناخ والتلوث الناتج عن تراكم النفايات البلاستيكية. ومع ذلك، فإن تأثير التلوث الكيميائي غير المرئي - مثل المخدرات - على البيئة، يحتاج إلى مزيد من البحث والاهتمام في بريطانيا".

وعمد الباحثون إلى جمع العينات من أنهار ألدي وبوكس ودبين وغيبينغ ووافيني في سافوك، وأكدت نتائج الاختبارات وجود آثار لمبيدات حشرية وأدوية في الروبيان بشكل كبير.

ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة "البيئة الدولية"، وفق BBC News.