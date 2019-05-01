رسم وجه دافنشي بجرار زراعي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

لكل فنان أسلوبه الخاص في إظهار تقديره لفنان آخر، أما طريقة الرسام الإيطالي داريو غامبرين، فكانت عبر رسم صورة لوجه الرسام المشهور ليوناردو دافنشي، في ذكرى مرور 500 عام على رحيله، على أرض في أحد الحقول العائدة لوالديه.

ووفقاً لموقع «يورونيوز»، استخدم غامبارين الذي ينتمي إلى حركة «فن الأرض»، جراراً زراعياً من أجل ثني الخطوط والمنحنيات البادية على وجه دافنشي، وتمكن من إنهاء اللوحة على مساحة 2.7 كيلومتر مربع في مزرعة والديه في فيرونا بإيطاليا.

استغرق استكمال اللوحة ثماني ساعات عمل، لكنها لن تعمر طويلاً، إذ أفيد أن والديه سيحرثان الأرض مجدداً في غضون أيام قليلة لإعدادها لزراعة المحاصيل.