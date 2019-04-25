فرش المسجد النبوي بالسجاد الجديد

المصدر: واس

بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة التطهير والسجاد بالمسجد النبوي من خلال قسم السجاد بفرش الحرم القديم بالسجاد الجديد الفاخر استعداداً لاستقبال المصلين والزائرين في شهر رمضان المبارك 1440هـ .

وأوضح فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري أن السجاد الجديد يحتوي على ثلاثة صفوف ليؤدي المصلين عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة, مضيفاً أنه يحمل اللون الأخضر وأنه يُعد من السجاد السعودي الفاخر ذي الجودة العالية كما يتميز بتضمينه شريحة إلكترونية على كل سجادة يتم قراءتها بوسائل RFID التي ترتبط بنظام إلكتروني يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها ، وتوفير حصر للسجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على باركود التي تتيح تتبع السجاد بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته والتي تأتي ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها الوكالة للمسجد النبوي.

وأكد فضيلته حرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين في المسجد النبوي وفقاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للارتقاء بالخدمات المبذولة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذليل العقبات كافة تسهيلاً على الزائرين لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.