تجربة أول لقاح ضد الملاريا في أفريقيا

المصدر: د ب أ

تعتزم ملاوي اليوم الثلاثاء إطلاق برنامج للقاح تجريبي من أجل تحصين الأطفال ضد مرض الملاريا.

ويقتل المرض الذي ينقله البعوض مئات الآلاف من الأشخاص سنويا، والغالبية العظمى منهم في أفريقيا.

وقالت ماري هاميل، منسقة تنفيذ برنامج لقاحات الملاريا بمنظمة الصحة العالمية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا تزال الملاريا مرضا مميتا على نحو مأساوي، فهناك أكثر من 250 ألف حالة وفاة للأطفال في إفريقيا كل عام بسبب الملاريا".

وأضافت "إنه أمر لا يُحتمل، وأثره مدمر للأسر والمجتمعات". وأشارت إلى أن اللقاحات "من المحتمل أن تنقذ حياة الكثير من الأطفال مما يجعل هذا اللقاح مثيرا للغاية."

يشار إلى أن مالاوي واحدة من ثلاث دول أفريقية ، إلى جانب غانا وكينيا، اختارت تجربة اللقاح الجديد، الذي استغرق تطويره 30 عاما.

وبرنامج تنفيذ تطعيمات الملاريا الذي تنسقه منظمة الصحة العالمية، هو جهد جماعي مع وزراء الصحة في البلدان الثلاث المذكورة.

وحسب المنظمة، يعد هذا اللقاح "الأول ضد الملاريا في العالم، وأظهر أنه يوفر حماية جزئية من الملاريا بالنسبة للأطفال الصغار".

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه تبين من خلال تجربة سريرية، أن الأطفال الذين تلقوا جرعات من اللقاح كانت لديهم فرصة أقل للإصابة بالملاريا.

وأظهرت دراسة أن اللقاح منع حوالي أربع حالات من كل 10 حالات إصابة بالملاريا بين الأطفال و"بشكل عام، كان هناك تراجع بنسبة 29% في حالات الإصابة بالملاريا الحادة لدى الأطفال الذين تلقوا اللقاح".

يتطلب اللقاح أربع جرعات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من حوالي 5 أشهر إلى سنتين.

ويهدف البرنامج التجريبي، الذي يتوقع أن يستمر حتى نهاية عام 2022، إلى الوصول إلى حوالي 360 ألف طفل سنويا في جميع أنحاء البلدان الثلاث.