علاج جيني لـ«عوز المناعة المشترك»

المصدر: هانوفر - د ب أ

نجح باحثون من الولايات المتحدة في استعادة مناعة الجسم لدى أطفال ولدوا بعيب جسيم في الجهاز المناعي، ما أعطى الأطفال المصابين بما يعرف بـ«عوز المناعة المشترك» الجسيم الذي يصيب الصبغي X، القدرة على تكوين مختلف أنواع الخلايا المناعية.

ونشر الباحثون تحت إشراف ايولينا مامكارز، من مستشفى «سانت جود» لأبحاث الأطفال بمدينة ميمفيس، النتائج المؤقتة لدراستهم التي راجعت عنصر الأمان وفعالية الفكرة، في مجلة «نيو انجلاند جورنال اوف ميديسين» الطبية.

حيث قام الأطباء في ميمفيس وسان فرانسيسكو بتجربة طريقة معدلة مع 8 أطفال في المرحلة السنية 2 إلى 14 شهراً، وأسفرت النتائج عن تكوين 7 منهم، بعد بضعة أشهر قليلة، أنواعاً مختلفة من الخلايا المناعية، بينها الخلايا التائية، والبائية، والخلايا الفاتكة الطبيعية.