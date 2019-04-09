اكتشاف مومياء عمرها 2500 عام في مصر

المصدر: رويترز

كشفت مصر النقاب عن مومياء كاهن كبير يعود عمرها إلى 2500 عام في جبانة قديمة بالمنيا جنوبي القاهرة.

وفتح عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، بمعاونة فريق مصري، 3 توابيت مغلقة تعود إلى عهد الأسرة الفرعونية الـ26.

واحتوى أحد التوابيت على مومياء كاهن كبير محفوظة جيدا، وملفوفة بالكتان ومزينة برسم ذهبي يصور إيزيس، واحتوى الثاني على مومياء لأنثى مزينة بالخرز الأزرق، وكان الأخير به مومياء لأب في مقبرة عائلية.

كما وجد الفريق رأسا شمعيا نادرا، في موقع الجبانة بمحافظة المنيا، وقال حواس: "لم يسبق أن اكتشفت أي شيء كهذا في الفترة الأخيرة".

واكتشف علماء الآثار المصريون الموقع منذ عام ونصف العام وما زالت أعمال التنقيب مستمرة به.

وقال حواس قبل يوم من فتح التوابيت: "أعتقد أن هذا الموقع يحتاج إلى تنقيب على مدار الـ50 عاما المقبلة"، متوقعا العثور على المزيد من المقابر.

وأضاف: "في عام 1927 عُثر على تابوت ضخم من الحجر الجيري في المنطقة، وتم نقله إلى المتحف المصري بالقاهرة، ولكن الموقع أصبح منسيا بعد ذلك".