سحلية تبيض وتلد في أستراليا !

المصدر: د ب أ

لاحظ علماء أحياء أستراليون نوعا من السحالي يبيض ويلد في ظاهرة فريدة.

وحسب دراسة نشرت في مجلة "بيولوجي ليترز" هذا الأسبوع، لاحظ باحثون من جامعة سيدني أن السحلية وضعت ثلاث بيضات ثم ولدت سحلية حية صغيرة من نفس الحمل بعدها بأسابيع.

وهذا النوع من السحالي موطنه الأساسي هو الساحل الشرقي لأستراليا، وتبدو وكأنها ثعبانا صغيرا بأرجل صغيرة.

وذكر العلماء أن هذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم فيها توثيق عملية ولادة ووضع بيض في آن واحد لنوع من الفقاريات.

وقالت قائدة فريق البحث كاميلا ويتنجتون: "إنه اكتشاف استثنائي للغاية".

وأضافت: "كنا ندرس علم الوراثة لهذه الكائنات عندما لاحظنا أن إحدى الإناث تضع ثلاث بيضات، وبعد عدة أسابيع أنجبت سحلية صغيرة أخرى. كانت رؤية هذا الوليد لحظة مثيرة للغاية".

وقالت ويتنجتون إن هذه الملاحظة جعلت هذه السحلية "أغرب السحالي في العالم".