عدسات لاصقة لعلاج حساسية العين

المصدر: رويترز

أفاد تقرير جديد بأن عدسات لاصقة تجريبية، لا تعمل فقط على تحسين الرؤية، بل أيضاً على تجنب الحكة بسبب الحساسية، ربما تطرح للاستخدام قريباً، مع بلوغ دراستين مراحلهما الأخيرة. وكتب باحثون في دورية «القرنية»، أن عدسات تحتوي مضادات «الهيستامين»، طورتها واختبرتها شركة «جونسون آند جونسون»، خففت أعراض حساسية العين بشكل كبير.

وقال برايان بال مدير قسم العلوم السريرية في مركز «فيجن كير»، والذي شارك في إعداد الدراسة: «هذه نتائج مشجعة جداً.. أكثر من 20 في المئة من الناس يعانون حساسية في العين». واختبرت التجربتان العشوائيتان فاعلية وسلامة العدسات التي تطلق ببطء مادة «كيتوتيفين» المضادة للحساسية. وقال بال إن بعض المتطوعين الذين كانوا يضعون عدسات مزودة بمضادات الهيستامين، لم يبلغوا عن شعورهم بأي حكة.