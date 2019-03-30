مزاد جواهره الكتب

المصدر: رويترز

حين تكون مؤلفات وكتابات أبرز علماء وأدباء عالمنا محوراً وموضوعاً لمزاد ما، فلا شك أن رونقه يغدو الأبهى وقيمته تكون الأكبر مادياً ومعنوياً، بين المزادات بأنواعها.

وهذا ما تجلى خلال اليومين الماضيين في فعاليات مزاد بونهامز لبيع الكتب الجميلة والمخطوطات والأطالس والصور التاريخية، في العاصمة البريطانية لندن، حيث تصدرت من بين محتوياته، نسخة أصلية لكتاب «الكون باختصار» لعالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ، تحمل توقيعه وبصمة إبهامه.

وذلك إلى جانب نسخة تعد من أولى النسخ لكتاب «هاري بوتر وحجر الفيلسوف» للكاتبة البريطانية ج.ك.رولينغ. ويحوز الكتابان إقبالاً وشعبية كبيرين من المثقفين والجمهور.. كما بلغت تقديرات سعر كل منهما، المبدئية، مستويات قياسية.