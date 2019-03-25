طائرة تخطئ طريقها وتهبط في أدنبرة بدلاً من دوسلدورف

المصدر: البيان الإلكتروني

أخطأ قائد طائرة ركاب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش اير وايز) اليوم الاثنين وجهته بسبب خلط بين خطط الطيران فوصل بطائرته إلى العاصمة الأسكتلندية إدنبرة بدلا من مدينة دوسلدورف الألمانية.

ولم يتم الالتفات إلى هذا الخطأ إلا عندما أعلن طاقم الطائرة القادمة من لندن، في مكبرات الصوت عبارة "مرحبا بكم في إدنبرة"، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وأكدت شركة (دبليو دي إل افييشن) الألمانية للطيران العارض، التي نفذت الرحلة بتكليف من الشركة البريطانية، وقوع الخطأ، مشيرة إلى أن سلامة الركاب لم تتعرض للخطر في أي وقت.

وقال متحدث باسم الشركة، التي يقع مقرها في مطار كولونيا/بون غربي ألمانيا، إنه سيتم إجراء تحقيق في كيفية حدوث الخلط بين خطط الطيران.

كانت بريتيش اير وايز أعلنت عبر تويتر في البداية عن "تحول مسار" الرحلة إلى ادنبرة لأسباب غير معروفة، ثم أعلنت الشركة في وقت لاحق أنها تقدمت باعتذار لدى كل الركاب وستتحدث إلى كل منهم على حدة، وأقلعت الطائرة من ادنبرة متجهة إلى دوسلدورف بعد تأخير استغرق ساعتين ونصف الساعة، حيث أعلن متحدث باسم مطار دوسلدورف أن الطائرة وصلت في الساعة الواحدة بعد الظهر.

واشتكى أحد الركاب على تويتر حيث غرد ساخرا:" لا أعتقد أن أحدا هنا حجز رحلة مفاجئة".

وحسب (بي بي سي)، فإن قائد الطائرة ناشد جميع الركاب عند الوصول إلى إدنبرة أن يرفع من يرغب في السفر إلى دوسلدورف يده، فرفع الجميع أيديهم.