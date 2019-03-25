وفاة طفل عمره 5 أشهر جراء عملية ختان منزلية

المصدر: د ب أ

توفي طفل يبلغ من العمر 5 أشهر في إيطاليا بعد عملية ختان منزلية فاشلة أجريت له من قبل والديه.

ونقلت وكالات أنباء إيطالية يوم الأحد عن السلطات المحلية القول إن الطفل توفي في مستشفى في بولونيا ويتم التحقيق مع والديه، اللذين تعود أصولهما إلى غانا، في جريمة القتل الخطأ.

وأجرى والدا الطفل بنفسيهما عملية الختان في منزلهما في سكانديانو بالقرب من مدينة ريدجو إميليا. ونزف الطفل بشدة ثم توقف قلبه.

واعتقل رجل يبلغ من العمر 66 عاما في شهر ديسمبر الماضي لصلته بوفاة طفل، يبلغ من العمر عامين، نتيجة لإجراء عملية الختان في بلدة بشمال شرقي روما.

وأصيب الطفل بإصابة خطيرة أثناء إجراء عملية الختان. وفي ذلك الوقت، حذرت وزيرة الصحة الإيطالية جوليا جريللو الأباء بعدم إجراء عمليات ختان غير مشروعة.

وكتبت على حسابها عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "صحة الأطفال أهم من أي شيء آخر".

ودعا مسجد روما الأباء لإجراء عمليات الختان لأطفالهم في المستشفيات.